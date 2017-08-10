أنمار الحائلي يسابق الزمن لاستخراج الرخصة الآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يسعى رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، من أجل حل القضايا المالية على النادي، لاستخراج الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وكان الحائلي تواصل مع وكيل اللاعبين سلطان البلوي، واللاعبين السابقين أسامة المولد، وحمد المنتشري، ومحمد أبوسبعان، وباسم المنتشري، إذ يطالبون النادي بمستحقاتهم التي تصل إلى 25 مليون ریال، ويسعى للتوصل إلى حل معهم من أجل تمكن النادي من استيفاء المعيار المالي والحصول على الرخصة الآسيوية، ولعب مباراة الملحق المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا العام القادم.