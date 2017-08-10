إصابات في اصطدام حافلة بمبنى جنوب لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اصطدمت حافلة ذات طابقين اليوم الخميس بمبنى في جنوب العاصمة لندن مما أدى عن إصابة عدد من الأشخاص ومحاصرة راكبين داخلها.

وأوضحت الشرطة البريطانية إنها استجابت لبلاغ بوجود حادث تصادم في لافندر هيل على مقربة من محطة كلافام جانكشن للقطارات وأنه تم نقل سائق الحافلة إلى مستشفى في جنوب لندن.

وأضافت الشرطة أنه تلقى عدد من الركاب العلاج في موقع الحادث على يد طاقم خدمة الإسعاف ، وما زال هناك راكبان محاصران في الطابق العلوي من الحافلة والطريق حاليا مغلق أمام حركة المرور .