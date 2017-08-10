كاظم الساهر يخرج عن صمته ويرد على شائعات منعه من الغناء بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان كاظم الساهر ، تسجيل صوتي عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك ، يبعث به رسالة لجمهوره بالكويت والعراق ، للرد على شائعات منعه من الغناء بالكويت .

حيث قال كاظم الساهر في تسجيله الصوتي ، ” جمهوري العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الرد عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي ” ، مضيفاً: ” أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، ولم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو من بعيد”.

وعن الاتهامات التي طالته شخصياً رد ” القيصر ” :” هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد، ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يخافوا الله”.

وتابع الساهر رسالته الصوتية التي بثها عبر حسابه في فيسبوك داعياً الجمهور إلى التزام الصمت قائلاً: ” أرجو من جمهوري العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، احنا وطن عربي وطن واحد وعائلة واحدة نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا “.

وتفاعل جمهور القيصر مع الرسالة ذات الطابع الإنساني النبيل التي حملت في سياقها رسائل في أكثر من اتجاه، وخاطب فيها الوعي بعيداً عن تجييش العواطف أو الانزلاق خلف المهاترات التي لا تبقي ولا تذر