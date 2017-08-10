الرعاية الاجتماعية بالطائف تقيم رحلة تسوق لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقامت دار الرعاية الاجتماعية ” القسم النسوي ” بالطائف على إقامة رحلة خارجية للتسوق لمقيمات الدار القسم الداخلي إلى الخيمة الصيفية، والبالغ عددهن سبع مقيمات، برفقة عدد من العاملات والموظفات يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٧هـ.

وكان الهدف من هذه الرحلة ترفيهي واجتماعي حيث أن المقيمات تعرّفن على مختلف دول الخليج المشاركة وشاهدّن منتجاتها من اكسسوارات وغيرها من السلع وتخللت الرحلة شراء المقيمات من بعض منتجاتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة على المساهمة في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع وضمن البرامج الصيفية لدار الرعاية الاجتماعية بالطائف لهذا العام.