 بالفيديو.. سيدة ترفض إنقاذ طفل من حادث سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 10

    أغسطس

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بالفيديو.. سيدة ترفض إنقاذ طفل من حادث سيارة

بالفيديو.. سيدة ترفض إنقاذ طفل من حادث سيارة
أماني الغامدي(صدى):

أثارت سيدة غضب نشطاء ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، لعدم تدخلها وتحذير سائق سيارة من الأصطدام بطفل كان يلعب أمامها أثناء مرور السيارة حيث وقفت السيدة دون حراك .

حيث تم تداول مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، رصد لحظات صادمة لطفل يلعب على الطريق قبل أن تصطدم به سيارة، في حين وقفت سيدة تحمل طفلاً بالقرب منه ولم تفعل شيئاً، أو حتى تحاول إنقاذه أو تنبيه سائق السيارة بوجود طفل صغير ، رغم وقوفها بمسافة قريبة جدا من الحادث .

ولحسن الحظ، توقف سائق السيارة فور اصطدامه بالطفل، وسرعان ما نقله إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أن الطفل يعاني من جروح سطحية فقط.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 دقائق

أعوذ باللّه من قسوة القلوب…

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