تقرير: محمد نور أكثر اللاعبين الفائزين بالدوري - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير: محمد نور أكثر اللاعبين الفائزين بالدوري
كشف تقرير أن محمد نور لاعب الاتحاد سجل اسمه بأحرف من ذهب وذلك عندما تمكن من الحصول على أكثرية اللاعبين السعوديين الفائزين باللقب وتمكن من الفوز فيه ثماني مرات سبع منها مع الاتحاد مواســـم 1997 و1999 و2000 و2001 و2003 و2007 و2009 ثـــم الفوز مع النصر بلقب 2014 ويشاطره في الأفضلية على مستوى نادٍ واحد يوسف الثنيان الذي فاز هو أيضاً مع الهلال بسبعة ألقاب دوري.
دمي💙ازرق[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
الرقم الصعب في عدد البطولات اللتي تتفوق على الاتحاد والاهلي والشباب والنصر اااالرقم الصعب انه 💙 محمد الشلهووووب💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4459 ] نشر منذ 1 ساعة
الشلهوب بطولات انديه المملكه
صناع القرار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
محمد نور جاب بطولات دوري مع العميد الاتحادي بعدد تواريخ ميلاد الاندية
موسىااااا[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 38 دقيقة
يعني محمد نور 8 دوري
النصر 7 دوري
الشباب 8 دوري
الأهلي 3 دوري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه