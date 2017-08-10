مدارس التعلم النموذجية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس التعلم النموذجية الأهلية ” قسم البنين ” ، عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

معلم إسلاميات

معلم فنية

سكرتير (معهد الإدارة)

الشروط :

سعوديو الجنسية فقط

للتقديم :

يومياً من الأحد للخميس في مقر الإدارة العامة للمدارس

وشددت على ضرورة إحضار السيرة الذاتية للمتقدم وصورة من المؤهل العلمي والشهادات والخبرات

تبدأ المقابلات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً

الموقع : الرياض – حي قرطبة – شارع الحسن بن حسين – خلف أسواق طلائع الوسام.