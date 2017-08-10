مدارس التعلم النموذجية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مدارس التعلم النموذجية الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت مدارس التعلم النموذجية الأهلية ” قسم البنين ” ، عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
معلم إسلاميات
معلم فنية
سكرتير (معهد الإدارة)
الشروط :
سعوديو الجنسية فقط
للتقديم :
يومياً من الأحد للخميس في مقر الإدارة العامة للمدارس
وشددت على ضرورة إحضار السيرة الذاتية للمتقدم وصورة من المؤهل العلمي والشهادات والخبرات
تبدأ المقابلات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً
الموقع : الرياض – حي قرطبة – شارع الحسن بن حسين – خلف أسواق طلائع الوسام.
اترك تعليقاً