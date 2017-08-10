أفضل 4 ألعاب مدفوعة على هواتف الأندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يوجد عدد كبير من تطبيقات الألعاب المميزة التي تأتى بشكل مدفوع وبأسعار متفاوتة، وهذا لأنها تحمل مزايا لا توفرها الألعاب المجانية، وإذا كنت لا تمانع في دفع بعض الأموال من أجل الحصول على ألعاب مميزة ففيما يلي مجموعة من أفضل التطبيقات المتاحة بشكل مدفوع على هواتف الأندرويد.

MONUMENT VALLEY

من ألعاب المغامرات التي تأخذك إلى عالم آخر، فأنت تتحكم في الأميرة IDA في مهمة غامضة داخل مكان يحمل اسم MONUMENT VALLEY، واللعبة متاحة للتحميل من متجر “ جوجل بلاي ” بسعر 4 دولارات.

KNIGHTS OF PEN & PAPER

من ألعاب الأندرويد المستوحاة من الألعاب القديمة التي اعتاد العالم عليها قديماً، وهى مسلية وتحمل العديد من المزايا الممتعة، فهي تتكون من 12 مغامرة مختلفة، وتضم 17 شخصية متنوعة، ومتاحة للتحميل على هواتف الأندرويد بسعر 5 دولارات.

MACHINARIUM

إذا كنت تهوى ألعاب الهواتف المصممة بطريقة HAND-DRAWN GRAPHICS، فلعبة MACHINARIUM ستكون مناسبة للغاية، إذ إنها تأتى بتصميم وتفاصيل مميزة بشكل كبير، ومتاحة بسعر 5 دولارات.

LEO’S FORTUNE

من ألعاب الأندرويد الخاصة بالألغاز المميزة، وتضم 24 مستوى كل منها بها قدر كبير من المغامرة، فهي تقوم على مطاردة مجرم قام بسرقة الذهب، وهي متاحة بسعر 5 دولارات.