المنتخب يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر أغسطس للمركز 59 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر أغسطس لعام 2017 صعود المنتخب إلى المركز 59 وحصد الأخضر (601) نقطة متقدماً عن تصنيف شهر يوليو الماضي الذي كان فيه في المركز (61).

وجاء المنتخب في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية صعدت البرازيل للمركز الأول ثم ألمانيا ثانياً بينما جاءت الأرجنتين في المركز الثالث في التصنيف.