القوات البحرية تنقذ 3 أشخاص على واسطة متعطلة بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك (قطاع حقل) مساء أمس الأربعاء من إنقاذ ثلاث أشخاص على متن واسطة نزهه متعطلة بعرض البحر.

وقال نائب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد مالك أحمد مبارك، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً على هاتف الطوارئ من شخص يفيد بتعطل واسطته في عرض البحر وعلى الفور تم توجيه دورية بحرية من مركز السلطانية للموقع وقدمت لهم المساعدة اللازمة وتم قطر الواسطة إلى رصيف مركز السلطانية قائد الواسطة ومرافقيه بصحة جيدة.

ونبه أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك تؤكد على أصحاب قوارب الصيد والنزهة التأكد من كمية الوقود وسلامة المكائن ومعدات السلامة لوسائطهم البحرية قبل الإبحار .