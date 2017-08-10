مواصفات أحدث أجهزة " موتورولا " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة موتورولا هاتفها Moto G5S Plus الذي يأتي بمواصفات مميزة بشكل كبير، وقد دعمته الشركة بالعديد من المزايا لمنافسة هواتف أندرويد المتاحة بالأسواق، وفيما يلي نعرض مقارنة بين وبين هاتف Xiaomi Mi 5X الذي أطلقته الشركة خلال الشهر الماضي، وذلك لتوضيح أبرز الفروق والاختلافات بين الهاتفين كما يلي:

نظام التشغيل

Moto G5S Plus : أندرويد نوجا 7.1.

Xiaomi Mi 5X: أندرويد نوجا 7.1.

مساحة الشاشة

Moto G5S Plus: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.

Xiaomi Mi 5X: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة

Moto G5S Plus: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

Xiaomi Mi 5X: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

الكاميرا

Moto G5S Plus: كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

Xiaomi Mi 5X: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل+ أمامية 5 ميجا بيكسل.

نوع المعالج

Moto G5S Plus: معالج Qualcomm Snapdragon 625.

Xiaomi Mi 5X: معالج Qualcomm Snapdragon 625.

ذاكرة الوصول العشوائي

Moto G5S Plus: رامات 4 جيجا بايت.

Xiaomi Mi 5X: تبلغ 4 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية

Moto G5S Plus: تبلغ 64 جيجا بايت.

Xiaomi Mi 5X: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية

Moto G5S Plus: تبلغ قوتها 3000 mAh.

Xiaomi Mi 5X: تبلغ قوتها 3080 mAh.