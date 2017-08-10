⁠⁠⁠⁠⁠مواقع إباحية ومراهنات على هواتف مسئولين عموميين - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قامت لجنة برلمانية إيطالية للإدارة الرقمية العامة ، بتحليل 401 ألف و839 هاتفاً محمولاً قدمه ما يزيد على 4400 من الجهات الإدارية الإيطالية في إطار دراسة بشأن الاستخدام.

واكتشفت الدراسة ، أن الآلاف من مسئولين عموميّين يدخلون على المواقع الإباحية وكرة القدم والمراهنات على شبكة الإنترنت.

وأوضحت ، أنّ المئات من أجهزة الهواتف المحمولة بها بعض العناوين على الإنترنت وأرقام هواتف متصلة بمواقع إباحية، منها أكثر من 500 حساب فاضح للغاية.

بينما وجد على أكثر من 2% من الأجهزة التى راجعتها اللجنة (حوالى 12 ألف هاتف) حسابات نشطة تستخدم لمشاهدة كرة القدم الإيطالية. أمّا الهواتف الأخرى فقد وجد أنّ بها اشتراكات على مواقع مراهنات إلكترونية ومشاهد وصفات لإعداد الطعام، إلى جانب مواقع مدفوعة للأبراج الفلكية.

وعندما قرّرت اللجنة تحديد ما يمكن أن توفّره الدولة إذا اقتصر الموظّفون على المحتوى المرتبط بالعمل فقط على هواتفهم، اكتشفت أنّ ما بين أعوام 2012 و2017 بلغ حجم الإنفاق الكلّي على مواقع الخدمات الترفيهية على الإنترنت 7.7 مليون يورو في مجموعة الهواتف التي تم تحليلها.