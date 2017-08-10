الأرصاد تحذر من هطول أمطار على مناطق متفرقة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، فيما تزداد فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول في تلك المناطق اعتباراً من يوم الأحد.

وقالت الأرصاد إنه سيصحب ذلك كتلة رطبة تؤثر على جنوب وغرب المملكة، بحسب التوقعات التي تشير إلى امتداد الفاصل المداري الموسمي.

وأوضحت أنه لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة بهطول الأمطار الرعدية والأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة.

وتوقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، كذلك على منطقتي تبوك وحائل اعتباراً من يوم الإثنين .