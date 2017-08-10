ارتفاع أسعار الذهب بفعل التوترات السياسية بين أمريكا وكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع مضيفة بذلك أكبر مكسب يومي لها خلال ثلاثة أشهر وسط توترات سياسية طاحنة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وسجل المعدن الأصفر أمس أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف مايو الماضي، حيث لجأ المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط تصاعد التوتر بين ” واشنطن ” و ” بيونغ يانغ ” بعد إعلان الأخيرة تفكيرها في خطط لمهاجمة ” جوام ” الأمريكية.

ويترقب المستثمرون مدى تأثير تلك الأحداث على رأي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسته النقدية.

وارتفع سعر المعدن الأصفر للتسليم الفوري هامشيًا بنسبة 0.11% إلى 1278.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 1284.5 دولار للأوقية.