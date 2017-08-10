اختفاء وشم نجمة مسلسل حريم السُلطان في أول ظهور لها بعد أداء العمرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، صورة ترصد أول ظهور لنجمة مسلسل ” السلطانة قسم ” أحد أجزاء “حريم السلطان ” ” فيلدان أطاسيفار ” ، بعد عودتها من أداء مناسك العمرة بالمملكة .

حيث لاحظ الجمهور أختفاء الوشم الذي رسمته فيلدان على ذراعها ، مع وضعها قلادة تحمل كلمة ” الله ” باللغة العربية .

وأوضحت الممثلة ذلك في تصريحات إعلامية وقالت إن لديها ميولاً للتديّن. لكنها نفت ارتباط محو الوشم بذلك. وقالت: ” أردت أن أمحوه منذ فترة وسوف أمحو الوشم الأخر عن إصبعي. أما القلادة فهي هدية من صديقتي “.

وكانت النجمة نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” فيديو تظهر فيه أثناء وجودها في المدينة المنورة وهي تؤدي نشيداً دينياً.

httpv://www.instagram.com/p/BVg1jw0lViU/