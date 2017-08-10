بالصور.. استمرار نقل مصابي زلزال الصين المدمر - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

يواصل اسعاف الصين نقل عشرات المصابين جراء الزلزال، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد المصابين فى الزلزال أرتفع إلى 247 شخصا وان كان معظمهم وصفت اصاباتهم بأنها ليست خطيرة.

وقالت حكومة سيتشوان إنه تم اجلاء 30 ألف سائح من منطقة الزلزال وان العشرات من السياح موجودون الآن فى مطار جيوتشايقو فى انتظار الرحلات المغادرة من هناك.

وأوضح التلفزيون الرسمى الصينى أن الكهرباء قد عادت إلى حد كبير فى المناطق المتضررة وان الجيش ارسل بعض القوات للمساعدة فى جهود الاغاثة.

فيما أعلنت السلطات فى سيتشوان ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم فى الانهيار الارضى الذى كانت تسببت فيه الأمطار الغزيرة فى قرية فى ولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يى بالمقاطعة أمس إلى 25 شخصا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات المحلية أن الانهيار الذى وقع فى حوالى الساعة السادسة من صباح امس بالتوقيت المحلى ادى إلى انهيار 71 منزلا كما الحق الضرر بعدد من الطرق والجسور فى المنطقة.