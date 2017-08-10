تصفية 3 مسجلين متهمين في قتل شرطيين وإصابة ضابط - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نجحت قوات أمن الدقهلية في مصر، اليوم الخميس، في قتل 3 مسجلين خطر، متورطين فى قتل أمينى شرطة وإصابة ضابط فى قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد تبادل لإطلاق النار.

ووردت معلومات إلى جهات الأمن باختباء 3 متهمين متورطين فى قتل أمينى شرطة وإصابة ضابط أول أمس الثلاثاء، بناحية محافظة المنوفية واختبائهم داخل شقة بمنطقة إيزيس بجوار السيرك القومى بجمصة.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية وحال وصول القوات إلى مكان إقامة المتهمين بادروا بإطلاق النار على القوات والتى بادلتهم الرد مع مصدر إطلاق النار، وتم قتل كل من ” جودة. م “، 27 سنة، و” أحمد. ا 25 سنة، عاطل، و” أحمد. أ، 23 سنة عاطل.

بمعاينة الشقة تم العثور على بندقية آلية، وطبنجة ميرى مسروقة من مركز شرطة قويسنا، وتبين أن المتهمين صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.