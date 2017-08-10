⁠⁠⁠⁠⁠" فيسبوك " تستعد لإطلاق خاصية التلفزيون اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تستعد ” فيسبوك ” اليوم الخميس لإطلاق خاصية جديدة تحت اسم ” ووتش ” في إطار خطط شبكة التواصل الاجتماعي لتعزيز محتوى الفيديو عبر منصتها.

وقالت ” فيسبوك ” الأربعاء في بيان إلكتروني، إنها ستطلق الخدمة الجديدة لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستبث من خلالها نحو 40 برنامجا في الوقت الراهن، مع خطط لرفع هذا العدد إلى مئات البرامج، على أن يتم التوسع في إتاحتها للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتأمل الشركة بقيادة رئيسها التنفيذي ومؤسسها “مارك زوكربيرج” في الاستفادة من عائدات الإعلانات التلفزيونية المربحة، لتعزز خطة النمو المستمر، كما تأمل “فيسبوك” أيضًا في أن تسهم “ووتش” في توفير سبيل جديد للإعلانات لا يتسبب في فوضى بالصفحة الرئيسية للمستخدمين، ويمكن في نفس الوقت إبقاؤهم لمدة أطول على اتصال بالشبكة.

وقالت ” فيسبوك ” إنها ستمول بنفسها إنتاج بعض البرامج التي سيتم بثها في البداية، للمساهمة في إلهام منتجي محتوى الفيديو وتمهيد الطريق أمامهم، فيما أشار تقرير لـ ” تك كرانش ” إلى أن الشركة ستحصل على 45% من عائدات الفيديو التي سينتجها شركاؤها.