وقف اجراءات طلاق انجلينا جولي وبراد بيت عقب توقفه عن تناول الخمور - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت مصادر مقربة من النجمة أنجلينا جولي ، أنها أوقفت إجراءات الطلاق مع زوجها النجم براد بيت ، مٌشيرا الى أن النجمين لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات اتمام طلاقهما.

وأشارت المصادر إلى أن سبب وقف إجراءات الطلاق هو إعلان براد أنه توقف عن تناول الخمور بصورة مفرطة خلال حواره مع مجلة «جي كيو» في مايو الماضي.

وقال صديق مقرب من انجلينا، 42 عاما، إن التزام براد بيت بتحسين نفسه أثر على انجلينا؛ حيث أنها كانت قد قالت إنها سوف تعود لبراد إذا أظهر التزاما نحو أسرته. وأضاف أن براد ابتعد عن الخمور ويحاول الفوز بأنجلينا مجددا.

وأكد الصديق ، أن إجراءات الطلاق تباطأت بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي ، و أن النجمين يحاولان تسوية الأمور بينهما لصالح أطفالهما.

يٌشار إلى أنه لدى النجمين 6 أبناء، 3 بالتبني وهم مادوكس (15 عاما)، وباكس (13 عاما)، وزاهارا (12 عاما)، و3 بيولوجيين شيلو (11 عاما)، والتؤام فيفيان ونوكس (9 أعوام).

وكانت انجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق من براد في سبتمبر 2016، كما أنها سعت للحصول على وصاية منفردة على الأطفال.