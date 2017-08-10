مكافحة المخدرات : رابح صقر قدم " الداب " دون قصد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف أنه مقدر اعتذار الفنان رابح صقر لأدائه حركة ” الداب ” التي ترمز لتعاطي الحشيش، مؤكدًا ثقته بأن تلك الحركات قدمت من غير قصد.

ووصف الشريف الفنان صقر بأنه رجل قدير وأن الاعتذار ليس بغريب عليه، لافتًا إلى أن ملاحقة الفنان قانونيًا من اختصاص جهات معينة ودورهم في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يقتصر على رسم الخطط.

يُذكر أن الفنان رابح صقر قد اعترف عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بعدم علمه بمعنى أو مقصد حركة ” الداب ” التي ترمز لتعاطي الحشيش، محذرًا الشباب من آفة المخدرات.