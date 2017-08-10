بالصور..ربع مليون ريال خسائر حريق سوق الأعلاف بتربة حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أسفر الحريق الهائل، الذي نشب في سوق الأعلاف بتربة شمال حائل، عن احتراق أكثر من 20 ألف لبنة برسيم تُقدر قيمتها الأولية بربع مليون ريال.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن الحريق استمر عشر ساعات، وقامت صهاريج الدفاع المدني يساندها الإسناد والاحتياط من الدفاع المدني بحائل، وعدداً من الصهاريج التي أمنها المواطنون، بإخماد الحريق، بالرغم من الرياح الشديدة التي ساهمت باتساع نطاق الحريق.

وأكد ” الحربي ” أن أمانة بلدية تربة والدفاع المدني بمحافظة بقعاء والجهات الأمنية والهلال الأحمر شارك كلٍ منها بما يخصه، مثمناً الجهود التي بذلتها الجهات المساندة في الحادث؛ وهي البلدية والجهات الأمنية والإسعافية وشركة أسمنت حائل وشركة الكهرباء وعدد من المواطنين.

وخلُص بيان ” مدني حائل ” إلى أنه لم يصُب أحد بأذى ، فيما تجري أعمال التحقيقات؛ للكشف عن أسباب الحريق.