شعيب: 30 ألف زائر لمهرجان خميس مشيط خلال 3 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

كشف يحي شعيب مدير مهرجان خميس مشيط للتسوق أن إجمالي الحضور خلال أيام السبت والأحد والإثنين الماضيين تجاوز الثلاثين ألف زائر.

وأضاف شعيب أن هذه الأيام الثلاثة شهدت كثافة كبيرة في عدد الزوار بسبب تنوع الفعاليات التي أقيمت حيث كان يوم السبت الليلة الجيزانيه واستضاف المهرجان يومي الأحد والإثنين فرقة أطفال ومواهب.

وختم ” شعيب ” تصريحه بأن المهرجان يقيم كل فترة فعاليات متنوعة وذلك بمتابعة الأمير ” عبدالله بن ناصر ” الذي يسعى لتوفير كل ما يسعد زوار المهرجان ، بالإضافة الى وجود فرقة مجموعة السعادة الترفيهية والتي تقدم فعاليات يومية متنوعة وكذلك تقدم العديد من الهدايا المميزة لزوار المهرجان وسحوبات يوميه مقدمه من المؤسسة وإدارة المهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه من ضمن المهرجانات التي تشرف عليها مؤسسة الأمير “عبدالله بن ناصر” ويتابعها بشكل مباشر ومستمر.