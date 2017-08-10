⁠⁠⁠⁠⁠مدني الرياض ينقذ يد امرأة من فرامة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس، يد امرأة احتجزت يدها في فرامة.

وبيّن الدفاع المدني أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند وصول الفرق اتضح أن الحالة تمثلت في احتجاز أصبع اليد.

وقال: تمت المباشرة معها من قبل فرق الدفاع المدني بداخل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بحي السلام، وتم التعامل معها بالطريقة المناسبة وتحرير يدها.