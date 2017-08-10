شرطة جازان تطيح بعشريني قتل شخصاً وأصاب آخر بمحافظة الداير - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن حكمي انه في مساء يوم الأربعاء تلقى ضابط الخفر بشرطة محافظة الداير من قبل المناوب بمستشفى المحافظة العام بلاغاً مفاده وصول شخصين مصابين بطلقات نارية .

وعلى الفور تم انتقال المختصين للمستشفى حيث اتضح أن احد المصابين قد فارق الحياة متأثراً بإصابته وادخل الأخر غرفة العمليات واتضح ان معهم شخص ثالث ذكر انهم يستقلون سيارة في أعلى وادي ضمد وتعرضوا لإطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنة إصابة زميله وانقلاب سيارتهم ومن خلال إجراء التحريات عن الحادث اتضح ان هناك شخص هو من قام بإطلاق النار عليهم اثر خلافات سابقة تم رصده والقبض عليه في وقت قياسي من نفس الليلة حيث اعترف بجريمته واحضر السلاح المستخدم في الحادث أوقف رهن التحقيق وأشعرت النيابة العامة عن الحادث.