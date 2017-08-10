إجراءات جديدة لحسم أقساط المتقاعدين - صحيفة صدى الالكترونية

إجراءات جديدة لحسم أقساط المتقاعدين
أبرم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية يتم بموجبها الحسم الشهري لأقساط صندوق التنمية العقارية من المعاش التقاعدي بالمؤسسة؛ وذلك للمتقاعدين المقترضين من الصندوق.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (7/ب/48941)، وتاريخ 26/ 9/ 1425هـ، وتحقيقاً لرغبة الكثيرين من المقترضين المتقاعدين في التسهيل عليهم للوفاء بما عليهم من التزامات مالية للصندوق.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 2 ساعتين
من كثر راتب المتقاعد ماقول الا الله يعين اسرة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31754 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الحال …
.. ضاعت امانيك ياصابر ,,
ربيعان[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي من بركاته الله يحفظه جا وجاب معه الحظ السيء
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
٣٤٠٠ ريال وش بتحسموت منها الله المستعان
يالله حسن الخاتمة
jamalco[ عدد التعليقات: 5479 ] نشر منذ 60 دقيقة
بالمناسبه لحد آنك كم بلغت أرباح أل 250 مليار لسكن لكل مواطن المودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك _ منشار طالع واكل نازل واكل _ مير نردد ياليل مطولك _ ومن طول الغيبه جاب الغنائم وكيفك ياصاحبي إللي ببالي ومنوريييييييييييييييين كلك ومييت مسا عالناس الحلوه الكويسه تقبلو فائق تحياتنا وغنهالكم وحشتوني وحشتوني
شكرا لولاة الامر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
الواجب على الدولة ومن باب سكر المتقاعدين على خدمتهم من امضى اكثر من 30 سنة بالخدمة ان يتم حسم نصف القسط فقط لان اغلبهم نقص راتبه وبلغ من العمر والعجز مالا يستطيع معه العمل في اعمال جديدة
ابو حمود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
المعلق( شكرا لولاة الامر ) وشكرا لك واضيف على اقتراحك ان يتم منح اي متقاعد بلغ الستين من عمره تامين صحي دائم في جميع مشافي الدولة اعزها الله… والدولة كريمة وهم بستاهلون