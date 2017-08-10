الكشف عن ميزة غير مسبوقة للسجناء في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

سمحت الحكومة البريطانية، مؤخراً، لنزلاء السجون في البلاد بإجراء اتصالات فيديو عبر خدمة ” سكايب ” ، في مسعى إلى إدماجهم وثنيهم عن العودة إلى الإجرام.

وذكر تقرير حكومي أعدّه لورد فارمر، أن ثمة حاجة إلى السماح لبعض السجناء في إنجلترا وويلز بـ ” لقاءات افتراضية ” مع معارفهم عبر ” سكايب ” ، لا سيما أن منهم من لا يتلقى زيارة؛ بسبب مرض الأهل، أو بُعدهم.

وأضاف التقرير أن لا غنى عن العلاقات الأسرية الإيجابية؛ لإنجاح مساعي الحكومة إلى إصلاح السجون، التي باتت تشهد وتيرة متنامية من العنف.