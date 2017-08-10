مليونير يقدم لأم وطفلتها هدية غير متوقعة من بين 8000 شخص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدم مليونير بريطاني (49 عاما) ومطور عقارات عاش طفولة بائسة، ابتسم الحظ لأم وطفلتها من بين 8000 شخص بعد أن قدم لها مليونير بريطاني منزلا مجانيا ليكون ملاذا لها، وليعوض عن حرمانه في الطفولة.

وكان ماركو روبنسون، الذي تقدر ثروته بـ 25 مليون دولار، قد اشترى شقة مكونة من ثلاث غرف في بريستون في لانكشاير، لتقديمها لمن يستحقها، مخصصا جزءا مما يملكه لهذا الغرض الإنساني.

وكان قد التقى ثلاث مجموعات من الناس، الأولى كانت امرأة فاقدة للبصر، والثانية لاجئون سوريون، والثالثة أم في سن المراهقة، وقرر مساعدة كل منهم مع ظروف معيشتهم الصعبة.

وقام بإعطاء الشقة للأم هولي البالغة من العمر 18 عاما، وسجلها باسمها لكي تكون لها وطفلتها معا.