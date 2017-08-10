إنقاذ حياة إمرأة ابتعلت إبرة في مستشفى القريات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استخرج فريق طبي بمستشفى القريات العام، إبرة طولها ٣ سم من مجرى المريء، لامرأة تبلغ من العمر 24 عاما نتيجة تناولها وجبة غذائية، وذلك باستخدام المنظار الجراحي.

كانت المريضة قد أصيبت باختناق على إثر تناولها وجبة غذائية منذ يوم، وبعد مراجعة المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود إبرة في مجرى المريء.

وقال جراح الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالله الرشيدي: ‘‘ إن المريضة حضرت للمستشفى وهي تُعَانِي من صعوبة في البلع بسبب انسداد البلعوم، ونومت لتشخيص الحالة، وبعد متابعة الفريق الطبي لها، وعمل المنظار تم استخراج الإبرة، ونومت في قسم الجراحة النسائية لمتابعة حالتها والاطمئنان على التنفس وعدم حدوث أَي مضاعفات ‘‘.