حقائق " مرعبة " لا تعرفها عن الفنادق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم أن الإقامة في الفندق تبدو لك مثالية خلال العطلات ، حيث الشراشف البيضاء الناصعة، وخدمة غرف على مدار الساعة، وفطور شهي صباح كل يوم ، إلا إنه هناك جانب مظلم الذي لا تريدك الفنادق أن تعلمه ، وهو متمثل في 5 حقائق مرعبة وهي :

أولا: آلاف الوفيات تقع سنوياً في غُرف الفنادق. وقد تتراوح أسباب تلك الوفيات ما بين الوفاة الطبيعية، والانتحار، وجرائم القتل. وفي بعض الحالات وُجدت الجثث مخبأة تحت الأسرة في الغرف.

ثانياً: لجوء التنظيمات الإرهابية ومافيات المخدرات عادة للاجتماع والعمل في غُرف الفنادق.

ثالثاً: جزء من حلقة الإتجار بالبشر. الكثير من حوادث الاعتداء والعنف ضد بائعات الهوى تقع في الفنادق.

رابعاً: خطوط الهواتف. في بعض الأحيان تكون الهواتف في الفنادق مراقبة، وقد يستمع بعض الموظفين بسرية إلى اتصالاتك، لذا حاول تجنب استخدام الهاتف في الفندق، أو استخدام الهاتف فقط لمكالمة موظفي الفندق.

خامساً: موظفو الأمن ليسوا دائماً في صفك. في العام 2013، أضرم رجل أمن النار عمداً في أحد فنادق مانهاتن بهدف تقليل عدد نزلاء الفندق وتسهيل عمله.