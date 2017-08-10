أمن مكة يلقي القبض على متهمين دهسا رجل أمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب أحد رجال مكافحة المخدرات ‏بمكة المكرمة، برتبة ” وكيل رقيب ” ليلة أمس الأربعاء في حادث دهس أثناء عمله، خلال محاولته استيقاف شخصين كانا يستقلان مركبة، متهمين في قضية مخدرات.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث في حي العوالي بمكة المكرمة، وتم نقل رجل الأمن المُصاب إلى مستشفى قوى الأمن بمكة لتلقي العلاج اللازم، حيث اتضح أنه مُصاب بكسرٍ في يده اليسرى مع وجود سحجات ورضوض في جميع أنحاء جسده.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث وتولت الفرق المُباشرة عملية متابعة المتهمين، وتم القبض عليهما في نفس الموقع الذي شهد الحادثة، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.