تظاهرات في المغرب احتجاجا على وفاة " العتابي " - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

خرج عشرات النشطاء المغاربة، في تظاهرات أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط احتجاجا على وفاة عماد العتابي متأثرا بإصابته في احتجاجات يوم 20 يوليو الماضي.

والعتابي،- 22 عاما-، ينتمي لمدينة الحسيمة بشمال المغرب وهو أول محتج يلقى حتفه منذ خروج الناس للشوارع في منطقة الريف في أكتوبر احتجاجا على الفساد وانعدام العدالة والافتقار للتنمية.

وردد المتظاهرون شعارات مثل ” هي كلمة واحدة. هاذ الدولة فاسدة ” و ” عماد مات مقتول والمخزن (السلطة) هو المسؤول “.

كما رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وعدم الإفلات من العقاب.

وأصيب العتابي بجروح بالغة في الرأس خلال احتجاجات يوم 20 يوليو تموز عندما أطلقت الشرطة قنابل غاز لتفريق المحتشدين.