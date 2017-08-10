بالصور..طبيب يستخرج 39 مسمارا وولاعة وقصافة من معدة مريض - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكن طبيب مصري من استخراج 39 مسمارا كبير الحجم وولاعة وقصافة من معدة مريض.

ونشر الطبيب المصري عبد الرحمن مصطفى الجراح بمستشفى قصر العيني تدوينه على صفحته على الفيسبوك كشف فيها التفاصيل.

وقال تحت عنوان ” كفاية انبهارات يا مصر ” إنه تم إجراء عملية استكشاف لمريض بقصر العيني، وتم اكتشاف مفاجأة داخل معدته.

وأضاف أنه تم عمل أشعة للمريض، واكتشف بمعدته أشياء معدنية، ثم قام بعمل استكشاف وتبين وجود أشياء غريبة وغير متوقعة بمعدة المريض وهي: 39 مسماراً كبيراً وولاعة وقصافة أظافر، ونجح في استخراجهم عبر عملية جراحية.

وتفاعل أصدقاء الطبيب مع الواقعة، وعبروا عن دهشتهم لوجود هذه المواد بمعدة المريض، كما أكدوا أن المريض لربما يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته لتناول هذه المواد، أو أن يكون من الخارقين للطبيعة والذين يقتاتون على مثل هذه المواد الصلبة.