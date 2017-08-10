ارتفاع أسعار النفط مع تراجع شديد للمخزون الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا بفضل تراجع المخزون الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب خفض التوقعات لإنتاج الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.15% إلى 52.78 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.10% إلى 49.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك متزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.15% إلى 93.69 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة بهبوط مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل، كما كشفت عن ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.4 مليون برميل.