صحة جدة تكثف جهودها لاستقبال الحجاج بالمنافذ - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تكثف مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة من جهودها لتقديم الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية للحجاج و الزوار عبر المنافذ الجوية و البحرية ممثلة في ميناء جدة الإسلامي ، و مطار الملك عبد العزيز منذ بداية وصول الحجاج مطلع شهر ذو القعدة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، في حين ستصل أول رحلة حجاج عبر البحر خلال الأسبوع الجاري .

حيث أعدت صحة جدة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن و المواطنين و المقيمين ، و توفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية و وقائية و إسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا وكوادر طبية مؤهلة و مدربة لتقديم هذه الخدمات .

و كشفت صحة جدة عن عدد الحجاج القادمين حتى تاريخ 17/11/1438هـ ( 124.495 ) حاج ، في حين بلغ عدد الحجاج ممن تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال ( 46.081 ) حاج ، و عدد من تم تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية في بلد الحاج بلغ ( 113.000 ) حاج ، أما عدد المطعمين باللقاح الوقائي بلغ ( 21.600 ) حاج ، أما الجانب العلاجي لمراكز المراقبة الصحية بالطار فبلغ عدد المراجعين من الحجاج و العمالة الموسمية (6.384 ) مراجع ، عطفاً على قيام فريق الفسح الصحي للطائرات بفسح ( 263 ) طائرة . كما تم تدعيم مراكز المراقبة الصحية الأربعة بالمطار بعدد من الكوادر الطبية و الفنية و الإدارية من مختلف التخصصات و الفئات تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج ، حيث بلغ عدد القوى العاملة ( 600 ) موظفاً منهم الأطباء و الفنيين و الإداريين ، إضافة إلى تجهيز غرف عزل أولية بالمراكز الطبية و توفير عيادات إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز و توفير غرف عزل مجهزة بأجهزة تنقية الهواء في جميع المراكز ، إلى جانب تجهيز ( 4 ) سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل و تشكيل فرق استجابة سريعة موزعة على صالات المطار و تعمل على مدار الساعة و مدربة و مخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه لأي مرض معدي بصورة علمية و منظمة .

و أكملت صحة جدة كافة الاستعدادات و التجهيزات لاستقبال و خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر ، حيث تقدم صحة جدة كل الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج لهذا العام ، و تحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج ، و أن هذه الاستعدادات و التجهيزات شملت مراكز المراقبة الصحية بمنفذي مطار الملك عبد العزيز الدولي و ميناء جدة الإسلامي ، بالإضافة إلى المستشفيات العامة و التخصصية داخل محافظة جدة و المستشفيات الطرفية بكل من الليث و رابغ و المختبر الإقليمي و بنك الدم ، كما يدعم عمل هذه المستشفيات جميع المراكز الصحية الحكومية و المعنية بتقديم خدمة التطعيمات و الخدمات الصحية المختلفة.