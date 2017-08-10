مدير عام الصحة الوقائية يتابع استعدادات استقبال الحجاج بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام مدير الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنيه بوزارة الصحة الدكتور محمود بن يوسف لبد بزيارة لإدارة صحة البيئة والصحه المهنيه والمختبر المرجعى والصحه العامه بصحة المدينة المنوره صباح اليوم واطلع على الجهود التي تقدمها الصحة المهنية وصحة البيئة خلال موسم الحج كما استمع الى شرح مفصل من الاخصائي عبدالله التركي مدير ادارة صحة البيئه والصحة المهنيه بمديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة حول اجراءات العمل خلال موسم حج هذا العام 1438.

كما قام بجولة على المختبر المرجعي واطلع على الية العمل والاجهزة التي يتم من خلالها فحص عينات الأغذية والمياة للتأكد من سلامتها من خلال شرح مفصل من الاخصائي عبدالله محمد المحيميد مدير المختبر المرجعي والصحه العامه.

واوضح مساعدالمدير العام للصحه العامه بمنطقه المدينه المنوره د ايمن بن مصطفى ينبعاوي بان اداره الصحه العامه بصحة المدينة المنورة تبذل قصار جهدها في سبيل سلامة وراحة الحجاج من خلال الفرق الميدانية التي تقوم بجولات على الفنادق والمطاعم التي يرتادها الحجاج للتأكد من سلامتها والتنبيه على العاملين بالالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة