قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطنيين في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين، خلال عملية دهم وتفتيش في محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين، من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد دهم منازل ذويهم، وآخر من مخيم قلنديًا شمالاً، تم اعتقاله خلال مروره على حاجز للاحتلال في المدخل الغربي لبلدة العيسوية.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم، مكاتب موقع أخبار القدس، ومركز الاعلام المستقل في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، واستولت على أجهزة الحاسوب، وشرائح التصوير، وأتلفت محتويات المكاتب، واستولت على جوال مدير المركز، المُصوّر الصحفي رامي علارية.