طائرة عسكرية روسية تحلق فوق البنتاجون والبيت الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية أمس الأربعاء، فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية أن الطائرة الروسية حلقت فوق مبنى البرلمان الأمريكي ووزارة الدفاع ” البنتاجون ” والبيت الأبيض، ومنشآت أخرى على ارتفاع يزيد على 1.1 ألف متر.

وأفادت شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية بأن طائرة ” تو-154 ” قامت برحلة مراقبة بموجب اتفاقية السماء المفتوحة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنه يمكن للمراقبين العسكريين الأجانب أن يحلقوا على متن طائرتهم في أي مكان بموافقة السلطات الأمريكية.

وذكر المتحدث أن اتفاقية السماء المفتوحة دخلت إلى حيز التنفيذ قبل 15 عاما.