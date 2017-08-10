 شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة، وتضمن الإعلان مسميات، مشرف تطوير التنظيم، ومشرف توظيف.

وأوضحت الشركة حاجتها لشغل وظيفتي إخصائي قانوني، وإخصائي للتوظيف، وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1915 ] نشر منذ 54 دقيقة

اكبر شركة نصابة فصلت قبل فترة موظفين واجد واليوم تعلن عن وظائف .

السبب ورا الفصل انتهاء دعم الموارد البشرية يدورون غيرهم

[ عدد التعليقات: 12131 ] نشر منذ 48 دقيقة

من شان يكون الراتب اقل للموظف الجديد فتخلصت من القدامى 🙂

[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 28 دقيقة

نصيحة لوجة الله لا أحد يقدم عليهم .

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