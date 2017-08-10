شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة، وتضمن الإعلان مسميات، مشرف تطوير التنظيم، ومشرف توظيف.

وأوضحت الشركة حاجتها لشغل وظيفتي إخصائي قانوني، وإخصائي للتوظيف، وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض.