قرية تتحول بها الإناث إلى ذكور بدون تدخل طبي - صحيفة صدى الالكترونية

قرية تتحول بها الإناث إلى ذكور بدون تدخل طبي
تشهد قرية لاس ساليناس في جمهورية الدومينيكان ، حالة وراثية غريبة ونادرة الحدوث ، حيث تتحول بها الإناث إلى ذكور فور بلوغهم العام الـ 12 من عمرهن ” سن البلوغ ” دون تدخل طبي .
وكشف الأطباء ، أن هذه الحالة الغامضة تُعرف باسم “ غيفيدوسيس ”، وهي اضطراب نادر، ظهر في سلسلة وثائقية على شبكة الـ “ بي بي سي ” المعروفة باسم “ العد التنازلي للحياة ” ، مؤكدين أنها تحدث نتيجة نقص الإنزيم المسؤول عن وقف إنتاج هرمون الجنس الذكري “ديهيدرو التستوستيرون”، في الرحم، ما يؤدي إلى ظهور الأولاد كإناث عند ولادتهم.
ولكن عندما يبدأ هرمون “ تستوستيرون ” في الارتفاع عند سن البلوغ، تتغير أصواتهم وتنمو أعضاؤهم الذكورية وهو التطور الذي يفترض أن يحدث في الرحم، ولكنه يحدث لهؤلاء الأطفال بعد 12 عامًا.
وقال “ جوني ” أحد المصابين بهذه الحالة، حيث تحول إلى صبي بعد أن كان يُعرف سابقًا باسم “ فيليسيتا ” ، مضيفاً أنّه وُلد وترعرع كفتاة، وإنه يتذكر حضور المدرسة بالفستان.
وأضاف: “ أتذكر أنني اعتدت ارتداء ثوب أحمر صغير، وقد ولدت في المنزل بدلًا من المستشفى، ولم يعرفوا ما نوع جنسي. وعندما ذهبت إلى المدرسة اعتدت ارتداء تنورتي، ولكن عندما أحضروا لي ألعاب الفتيات لم تعجبني وكل ما أردت القيام به هو اللعب مع الأولاد ”.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا ماتعرف الولد من البنت
كلهم شكل بعض
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الخالق ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 2 ساعتين
اووووف ذولا سمك 🐠 هامور ماهم بشر .😊.
الحمد لله والشكر على النعمه إللي حِنا فيها .
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الخالق ,,
الرعد[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 2 ساعتين
مادام عرف السبب بطل العجب
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين
(( ابو محمد )) وش تبي الغداا يااقلبي ؟؟ معااد فيه وقت لاازم ابدأ في الطهي يااعمري بسرعه حدد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حظك يا بو محمد فيه من يسأل عنك وعن نوع الغداء اللي تشتهي .
الرعد[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو عمار بارك الله فيك–انت فاهم ماشاء الله عليك -الخبر اعلاه انطبق على المعلق اياه-بس بالعكس طبعا-واللبيب—-
سعيد القحطاني[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
سوي له عصيده و مرقه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحه مصختها دلوعة الرياض
خلاص استحي على وجهك
ابلشتي الرجال
مايبيك ولا يبيلك شوفه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 1 ساعة
يااخ ابو عمار ، خذ مدبرة بيتك اخوي ومثل ماوصيتك اول ، حطها باالملحق واقطع عنها النت ,,
,, تراك تسوي خير ، حتى ولو انك تدفع لها معاش ، إلا انها منفعه للطرفين وأي منفعه …
,, اسمع كلامي وامسك يدها من هاالصحيفه ، تضبط لكم الغداء ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 1 ساعة
صح لسانك وبيض الله وجهك يااخ غيور ، بارك الله فيك …
,, الله يجزاك عني خير الجزى ,, آمين ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
من يوم شفت اسم غيييييووووررر وانا غااسلة يدي … بسويلك سفره متنوعه من شتى بقاع الأرض ولو كم عندي ابو محمد ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخي ما تبيني الضاهر انها سامعه ان عندي اربع مدرعات فلا لها مكان
لكن البنت تبيك انت والمفروض تأخذها وتستفيد من خبراتها في الطبيخ والتمريض
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه.هههههههه.ههههههههه.😅.
إسمع كلام ابومحمد يا أخ ابو عمار .😎.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخي ماابغاك تتزوجها ،، ابيك تاخذها مدبرة منزل ، تخدم المدرعات باالبيت ,,
,, يمكن يمرض احد ، يمكن اللي عليها الدور في الطبخ من المدرعات متعاجزه او عندها مايشغلها ، هذي تقوم باالدور وتتفنن باالطبخ ولوازمه بعد ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 1 ساعة
الدكتوره ما تبي الا ابو محمد فتركوها تحب من طرف واحد
الضاهر ان ابو محمد ما يقدر ياخذ الثانيه وعنده اسبابه الخاصه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي الددسن ياالحبيب ,, شغل ددسنك ومشينا لزنجبار ، الجو هناك ممتع والطبيعه لا توصف ,,,
،، هيا قل تم ، واتكلنا على الله ،،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حبيبي يا ابو محمد
المدرعات كل وحده منهن عندها طباخه وخدامه وهذا سبب كونهن مدرعات
ولو جبت الدكتوره يمكن يطردوني معها من البيت واعود ارقد في المساجد والسببه دكتورتك اللي تبيك انت فقط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 1 ساعة
الدكتوره تسببت في هجرة ابو محمد الى زنجبار 🙂
ابو باسم[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
{خرنثا لا رجال ولا انثى} والله عيب ومكشوفه اللعبه”
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 60 دقيقة
تم يا ابومحمد شورك وهداية الله .
اجل اروح أعَبي بنزين واشوف لنا واحد من اخوانا اهل زنجبار يكون لنا دليل.
الرعد[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 48 دقيقة
تبون دليل لكم اخذوا الدكتوره تراها متخرجه من دوله قريبه من هناك وكانت تقضي الاجازات في زنجبار وتعرفها شارع شارع
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 37 دقيقة
اناا مشغوله بالطبخ وانتم مااغير تسولفون عني ,,, (( ابو محمد )) من جد شكلك خوااف تتزوج الثاانية , طيب اشلون عمدة الصحيفة وتخاف من النسواان , لاتنسى اني دكتورة وراح اضبطك واخليك بكاامل قوتك الجنسية .. بس مير تزوجني ,, ولن اقبل غيرك لو مكثت مئاات السنين .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياخوي الرعد .
إذكر الله وقول غير ذا الكلام لا يغير رايه ابو محمد ويقول نروح الصومال .
عاد إذا رحنا الصومال مايندرى نرجع وإلا ما نرجع .😨😨😅😅.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله الدكتوره تخوف لو تزعل عليك تضربك ابرة هوا تخلي قلبك يبنشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 11 دقيقة
قال تعالى :
(( سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته … )) الآيه ,, صدق الله العظيم .
،، يااخ الرعد ، يااخي سبح انت بحمد ربك واذكره واستغفره ، وتعوذ من الشيطان ، رعدك هذا مابغيناه ، عندنا صديق من زنجبار وأصوله عُمانيه ، هو دليلنا ومترجم كذالك من الزنجباريه إلى العربيه وباالعكس بكل طلاقه وأريحيه ,,
,, الأخ راعي الددسن ، الصومال ممتاز الى حدٍ ما ، بس نبعد عن السواحل ، وابشرك اتكلم اللغة الصوماليه ، فيما ادبر به حالي ، لكن مايحتاج نروح هناك ،،،
,, نبي زنجبار ديرة القرنفل والقرفه والكاجو والفلفل الأسود والقهوه والكثير الكثير من التوابل ، وكل العلوم الطيبه هناك ,, والتكلفة اليسيره ,, ناخذ لنا بستان كامل بمواشيه ، والخدم والحشم ، نجلس هناك شهر او شهرين نغير جو ممتع باالطبيعة العذراء الخلابه ,, ولا اظن فيه سوّاح كثير ,, ددسنا معنا إن لقينا بحر حملناها باالعباره ومع الصحرا نجلدها ونهيجن بعد ,,
,, اعزم واجزم واستعد بعد صلاة العصر ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاتحاتي ياخوي غييييوووورررر .
الزوجه بعد ما تعطيها إبرة المويه راح تنسى إبرة الهوا والدوا .💉.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 8 دقائق
الأخ غيور ناخذه معنا ، بس لايكون معه مسامير يبنشر ددسنا ، لازم نفتش مخابيه ,,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 دقائق
احسنت رااعي الدتسن احسك فااهم الحيااة ولك مني هدية دتسن آخر موديل بس اقنع ابو محمد يعرس علي ..