بالصور.. مٌسنة تسعينية تٌحقق حلمها باستكمال دراستها - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مٌسنة تسعينية تٌحقق حلمها باستكمال دراستها
لم تستسلم للظروف الصعبة التي لافقت كبر سنها ، حيث أقدمت عجوز تسعينية على تحقيق حلمها بإكمال دراستها الجامعية ، فأصبحت ” كيملون جيناكول ، 91 عاماً ” أكبر شخص سناً يتخرج من الجامعة في تايلاند حيث تسلمت درجة البكالوريوس من الملك ماها فاجيرالونجكورن ، حيث سافرت بصحبة أسرتها لمسافة أكثر من 700 كيلومتر من إقليم فاياو بشمال البلاد إلى جامعة سوكوثاي ثاماثيرات المفتوحة، بالقرب من بانكوك، لتسلم درجة البكالوريوس في علم البيئة البشرية.
وقالت كيملون في تصريحات لصحف محلية ، ” لقد كان حلمي دائماً أن أكمل دراستي ” ، مضيفة أنها أنهت دراستها الثانوية، ولكن لم تستطع استكمال تعليمها في ذلك الوقت لأنه لم يكن باستطاعة أسرتها تحمل تكاليف الدراسة.
وأشارت كيملون أن ما حمسها لاستكمال دراستها الرسمية عام 2011 هو حصول أبنائها وأحفادها على شهادات جامعية والتحاقهم بوظائف جيدة.
وأوضحت ” يمكن الدراسة في أي وقت، ولا يمكن القول أبدا أن وقت الدراسة قد فات “.
وقالت الجامعة إن كيملون لم تتلق أي معاملة خاصة فيما يتعلق بالتقييم. وفي حقيقة الأمر، فإنها رسبت فى نصف مواد الدراسة، واضطرت لإعادة الامتحانات عدة مرات.
ويشار إلى أن هذه الجامعة هي أول جامعة في تايلاند تقدم خدمة التعليم عن بعد لكبار السن ، والتحق نحو 200 شخص أكبر من 60 عاماً بالجامعة.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو (( محمد )) سوف اثاابر وراائك الى ان اصل الى مااوصلت اليه هذه المسنة ولو بعد مائة سنة ..
درة البسامي[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
( وأوضحت ” يمكن الدراسة في أي وقت، ولا يمكن القول أبدا أن وقت الدراسة قد فات “.)
بل اعتقد أن الدراسة لها وقت محدد … والدليل…
( وفي حقيقة الأمر، فإنها رسبت فى نصف مواد الدراسة، واضطرت لإعادة الامتحانات عدة مرات.)
لكن من قست عليه الظروف وفاته الوقت رغماً عنه …فلا ييأس..
الرعد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجرد المحاوله تعتبر شطاره -حتى لو لم يتحقق الحلم-اغلب الحقائق تبتدي باحلام-
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
من واقع تجربه الحمد لله تو خلصت جامعه
بعد توقف عده سنوات والله شي جميل
وافكر بالماستر بحول الله.. شدوا حيلكم
الطموح لا يوووووقف
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13847 ] نشر منذ 43 دقيقة
ما شاء الله عليها 😍