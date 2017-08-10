بالصور.. مٌسنة تسعينية تٌحقق حلمها باستكمال دراستها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

لم تستسلم للظروف الصعبة التي لافقت كبر سنها ، حيث أقدمت عجوز تسعينية على تحقيق حلمها بإكمال دراستها الجامعية ، فأصبحت ” كيملون جيناكول ، 91 عاماً ” أكبر شخص سناً يتخرج من الجامعة في تايلاند حيث تسلمت درجة البكالوريوس من الملك ماها فاجيرالونجكورن ، حيث سافرت بصحبة أسرتها لمسافة أكثر من 700 كيلومتر من إقليم فاياو بشمال البلاد إلى جامعة سوكوثاي ثاماثيرات المفتوحة، بالقرب من بانكوك، لتسلم درجة البكالوريوس في علم البيئة البشرية.

وقالت كيملون في تصريحات لصحف محلية ، ” لقد كان حلمي دائماً أن أكمل دراستي ” ، مضيفة أنها أنهت دراستها الثانوية، ولكن لم تستطع استكمال تعليمها في ذلك الوقت لأنه لم يكن باستطاعة أسرتها تحمل تكاليف الدراسة.

وأشارت كيملون أن ما حمسها لاستكمال دراستها الرسمية عام 2011 هو حصول أبنائها وأحفادها على شهادات جامعية والتحاقهم بوظائف جيدة.

وأوضحت ” يمكن الدراسة في أي وقت، ولا يمكن القول أبدا أن وقت الدراسة قد فات “.

وقالت الجامعة إن كيملون لم تتلق أي معاملة خاصة فيما يتعلق بالتقييم. وفي حقيقة الأمر، فإنها رسبت فى نصف مواد الدراسة، واضطرت لإعادة الامتحانات عدة مرات.

ويشار إلى أن هذه الجامعة هي أول جامعة في تايلاند تقدم خدمة التعليم عن بعد لكبار السن ، والتحق نحو 200 شخص أكبر من 60 عاماً بالجامعة.