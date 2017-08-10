إيران تحرض مليشيا الحوثي على استهداف الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن إيران أصدرت توجيهاتها للميليشيات الحوثية باستهداف الرياض، وذلك بعد الفشل في ضرب مكة المكرمة.

وقال رئيس شعبة الإعلام الحربي بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في الجيش اليمني العقيد يحيى الحاتمي، إنه رصد قيام ميليشيات الحوثي بنقل صواريخ باليستية وكذلك تحركات ميدانية بين محافظات عمران وأرحب ومنطقة حيدان في صنعاء، وفقا لـ ” الرياض “.

وأكد أن الخبراء الإيرانيين هم من يتولون الإشراف على تطوير وتوريد الصواريخ الباليستية للميلشيات.

وأشار الحاتمي إلى أن قناة الميادين الموالية لإيران نقلت لقاء مع نجل المخلوع صالح، يؤكد وجود نوايا لتوجيه ضربة إلى العاصمة الرياض.

وفي ذات السياق، حذر مصدر رفيع مقرب من الحوثيين من إمكان تجهيز صاروخين باليسيتين لإطلاقهما باتجاه العاصمة الرياض، لافتا إلى أن هذه الصواريخ المجهزة هي من الأنواع التي تم تخزينها لفترة، واستهدفت بها مكة المكرمة في فترات سابقة.

وأكد أن التعليمات الصادرة عن عملية نقل الصواريخ وإطلاقها وتجهيزها، مصدرها العاصمة الإيرانية طهران، لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد فشلهم في استهداف الحرم المكي وإفساد موسم الحج، وما نتج عنه من استياء دولي وغضب إسلامي.