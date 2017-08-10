إيران تحرض مليشيا الحوثي على استهداف الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

إيران تحرض مليشيا الحوثي على استهداف الرياض
كشفت مصادر مطلعة أن إيران أصدرت توجيهاتها للميليشيات الحوثية باستهداف الرياض، وذلك بعد الفشل في ضرب مكة المكرمة.
وقال رئيس شعبة الإعلام الحربي بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في الجيش اليمني العقيد يحيى الحاتمي، إنه رصد قيام ميليشيات الحوثي بنقل صواريخ باليستية وكذلك تحركات ميدانية بين محافظات عمران وأرحب ومنطقة حيدان في صنعاء، وفقا لـ ” الرياض “.
وأكد أن الخبراء الإيرانيين هم من يتولون الإشراف على تطوير وتوريد الصواريخ الباليستية للميلشيات.
وأشار الحاتمي إلى أن قناة الميادين الموالية لإيران نقلت لقاء مع نجل المخلوع صالح، يؤكد وجود نوايا لتوجيه ضربة إلى العاصمة الرياض.
وفي ذات السياق، حذر مصدر رفيع مقرب من الحوثيين من إمكان تجهيز صاروخين باليسيتين لإطلاقهما باتجاه العاصمة الرياض، لافتا إلى أن هذه الصواريخ المجهزة هي من الأنواع التي تم تخزينها لفترة، واستهدفت بها مكة المكرمة في فترات سابقة.
وأكد أن التعليمات الصادرة عن عملية نقل الصواريخ وإطلاقها وتجهيزها، مصدرها العاصمة الإيرانية طهران، لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد فشلهم في استهداف الحرم المكي وإفساد موسم الحج، وما نتج عنه من استياء دولي وغضب إسلامي.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين
تخسي ايران واذناب ايران
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31742 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اللهم احمنا وأعنا عليهم ، ورد كيدهم في نحورهم ,, آمين ,,
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليهم يجربو بس🙂
ابو باسم[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخسؤون الاذناب
0زائر[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايران اعلنت الحرب علي ارض الحرمين و تهدد الامن والسلم العالمي ومقاطعت قطر ﻻ تكفي .
النخيش[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
السؤال كيف تستمر دخول الصواريخ لليمن اين الحصار البحري الاخبار تقول ان الاسلحه تصل لليمن من ميناء الحديده والمعروف ان التوصيل عن طريق السفن من البحر اين القوات البحريه واين الحصار يكثف الحصار البحري للميناء وبذالك لايصل اي سلاح للميناء فيه خلل في عمل دول التحالف وتقصير هل يوجد بينهم من يريد استمرار وصول الاسلحه لليمن واطاله الحرب لمصالح او اهداف خبيثه يوجد خفايا واضحه للاعيان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12121 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على ايران والحوثي وعفاش المحروق
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 56 دقيقة
يخسى ثم يخسى إيران والحوثيين وعفاش
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 7 دقائق
ايران العن حكومة علاة وجة الارض هاذي الحكومة لها وجهين وجة خبيث واو جة اخبث من الخبيث وتحط نفسها انها بريئة من كل شئي لو يضرب مفاعل ابو شهر صدقوني معاد تقوم لها قائمة