التأمينات الاجتماعية تفتح باب التقديم لبرنامج النخبة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باب التقديم على برنامج النخبة لحملة البكالوريوس، والبرنامج يهدف إلى تسريع عملية بناء الكفاءات واختصار المرحلة التقليدية المتعارف عليها ضمن دورة اكتساب الخبرات العملية بحيث يتم رفد المؤسسة بالموظفين المؤهلين والقادرين على القيام بالأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، وبالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقوم بتدريب وتطوير المتأهلين المناسبين لزيادة قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل جميع الإدارات في المؤسسة.

المهارات المطلوبة

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من:

أ. الجامعات المحلية السعودية

ب. الجامعات الخارجية المعتمدة لدى وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج للسنة ذاتها

3- أن لا يقل المعدل الأكاديمي عن التالي:

أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4)

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5)

4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً

5- إجادة اللغة الإنجليزية

6- التقديم مفتوح للرجال والنساء

7- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية:

1- علوم حاسب آلي

2- هندسة حاسب آلي

3- هندسة برمجيات

4- محاسبة

5- مالية

6- رياضيات

7- دراسات اكتوارية

8- إدارة أعمال

ومن لديه الرغبة في التقديم على البرنامج ممن تنطبق عليه هذه الشروط، عليه التقدم، وتعبئة البيانات كاملة في

آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 02 / 12 / 1438هـ الموافق 24 / 08 / 2017م، ولن يُنظر لأي طلبات تقديم ترد بعد هذا التاريخ.

علماً بأن انطباق الشروط لا يعني القبول وإنما سيخضع المرشحون لاختبارات ومفاضلة من قِبل مختصي البرنامج.

للتقديم : من

http://career.gosi.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-3691645/