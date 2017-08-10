شامل للإناث بالقدس يشارك في معرض " سمرات خان الخليلي " بدرة الفيصلية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في معرض ” سمرات خان الخليلي ” الذي احتضنته القاعة الكبرى بدرة الفيصلية في بنبان بالرياض .

وجاءت مشاركة المركز ممثلة بالابنة شروق فيصل إحدى نزيلات المركز والتي قدمت مجموعة من العبايات المميزة والمتقنه من انتاجها .

وكان قسم البرامج والانشطة بالمركز قد اصطحب ” 30 يتيمة ” من دار التربيه الاجتماعيه للفتيات وقسم الضيافه بالمركز ، لحضور المعرض ومشاهدة العروض المقدمه .

وعبّرت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نوف الداود عن سعادتها بهذه المشاركة ، وقدمت شكرها وتقديرها لجميع منسوبات المركز وخصت منهن قسم البرامج والانشطة لجهودهن في التنسيق والمتابعه ، كما قدمت شكرها للقائمين على المعرض.

وقالت اننا نحرص دوما على استغلال مثل هذه الفرص ونُشرك فتيات المركز فيها لما لها من دور كبير في تنمية مواهبهن واكسابهن الثقة في النفس ودمجهن بالمجتمع الخارجي وتجهيزهن للاعمال التجارية المصغرة كأسر منتجه ، علاوة على ماتساهم به هذه المشاركات من ادخال البهجة والسرور في نفوس بناتنا اليتيمات ومنحهن طاقة معنوية تعزز من نتائج الاهداف المنشوده .