العامة للحبوب تطرح الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 660 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال شهر أكتوبر2017 موزعه على عدد 11 باخرة بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر و 3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وجاء ذلك امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي .

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تعد الخامسة للمؤسسة هذا العام، مضيفاً أن المؤسسة قد قامت بترسية كمية 5.410 ملايين طن شعير علفي هذا العام.