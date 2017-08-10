مستشفى قوى الأمن بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مستشفى قوى الأمن بالرياض، وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ” أخصائي أول التوظيف ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2017م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط ” https://sfh.akhtaboot.com/en/saudi-arabia/jobs“.