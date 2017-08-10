كشف حقيقة انتحار مي حرير بسبب خيانة حبيبها - صحيفة صدى الالكترونية

كشف حقيقة انتحار مي حرير بسبب خيانة حبيبها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، صورة للفنانة مي حريري من داخل المستشفي ، وعُلق عليها أن مي دخلت المستشفى عقب محاولتها للأنتحار بسبب خيانة حبيبها .
فيما لم تُعلق الفتاة التي نشرت الصورة على الأنترنت سوى ببعض الكلمات التي لا توضح سبب مرض مي حيث قالت ” مي حريري داخل المستشفي ، دون أي توضيح بشأن حالتها الصحية ” .
ومن جانبه أكد مصدر مقرب من مي الحريري أنها ليس لديها اي علاقة عاطفية جديدة، وقد تكون تعرضت لوكعة صحية بسيطة لا غير .
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها بموقع “ إنستجرام ” صورة مفعمة بالحيوية والإشراق علقت عليها باللغة الفرنسية قائلة “ Bonjour # ” (صباح الخير باللغة العربية)، تفاعل معها العديد من متابعيها.
يُشار إلى أنه تكررت حالات الطلاق في حياة الفنانة مي حريري، والتي أرجعت أسبابها حينها إلى “ خيانات ” أزواجها، وقالت في تصريحات صحفية سابقة إن أزواجها الثلاثة الأوائل خانوها واحداً تلو الآخر، وإنها لا تهوى الطلاق.
واعتبرت زوجها السابق الموسيقار الراحل ملحم بركات استثناءً من ذلك، ووصفته بأنه “إنسان محترم حتى في حالات غضبه ”.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله وهي صاادقه كل شي عند المرأه يهوون الى خياانة حبيبهاا ,, (( ابو محمد )) اطاالبك بقرائة المقال عدة مراات لعلك تفهم المراد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12112 ] نشر منذ 20 دقيقة
من شاف وجهك يا مي لازم يخونك وله اجر
لا يخون الرجل زوجته الا بسبب شيء ما موجود فيها . قد تكون ريحتها مقرفه فيضطر الزوج يدور غيرها
ابو محمد اشوف دلوعة الرياض تطاردك كل يوم اخذ الحذر لا تتعرض لعملية اختطاف مثلا