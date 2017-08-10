كشف حقيقة انتحار مي حرير بسبب خيانة حبيبها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، صورة للفنانة مي حريري من داخل المستشفي ، وعُلق عليها أن مي دخلت المستشفى عقب محاولتها للأنتحار بسبب خيانة حبيبها .

فيما لم تُعلق الفتاة التي نشرت الصورة على الأنترنت سوى ببعض الكلمات التي لا توضح سبب مرض مي حيث قالت ” مي حريري داخل المستشفي ، دون أي توضيح بشأن حالتها الصحية ” .

ومن جانبه أكد مصدر مقرب من مي الحريري أنها ليس لديها اي علاقة عاطفية جديدة، وقد تكون تعرضت لوكعة صحية بسيطة لا غير .

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها بموقع “ إنستجرام ” صورة مفعمة بالحيوية والإشراق علقت عليها باللغة الفرنسية قائلة “ Bonjour # ” (صباح الخير باللغة العربية)، تفاعل معها العديد من متابعيها.

يُشار إلى أنه تكررت حالات الطلاق في حياة الفنانة مي حريري، والتي أرجعت أسبابها حينها إلى “ خيانات ” أزواجها، وقالت في تصريحات صحفية سابقة إن أزواجها الثلاثة الأوائل خانوها واحداً تلو الآخر، وإنها لا تهوى الطلاق.

واعتبرت زوجها السابق الموسيقار الراحل ملحم بركات استثناءً من ذلك، ووصفته بأنه “إنسان محترم حتى في حالات غضبه ”.