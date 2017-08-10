جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الفئة.

– عضو فريق علم الكائنات العضوية.

– أخصائي تأهيل وخروج الطلاب.

– سكرتير تنفيذي.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2017م.

وقالت الجامعة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط

” http://jobs.brassring.com/mobiletgs/mMostRecentJobs.aspx?c=25118%20&s=5182“.