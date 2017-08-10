53 ألف أجنبي عاطل عن العمل في المملكة خلال 3 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المتعطلين الأجانب في المملكة بلغ نحو 53.1 ألف متعطل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 39.1 ألف بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

كما جاء عدد المتعطلين الأجانب في السعودية يشكل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 7 في المائة من إجمالي المتعطلين في المملكة (مواطنين وأجانب) والبالغ عددهم نحو 776 ألف متعطل، منهم نحو 723 ألف متعطل سعودي بنسبة 93 في المائة.

وأشار التقريرإلى أنه ارتفع عدد المتعطلين الأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 14 ألف متعطل، بنسبة زيادة 36 في المائة.