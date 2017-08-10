 سراكو للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة في الظهران - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 10

    أغسطس

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سراكو للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة في الظهران

سراكو للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة في الظهران
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة سراكو للمقاولات والصيانة- وظائف هندسية إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظة الظهران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس زراعي: درجة البكالوريوس في تخصص الزراعة، مع وجود خبرات سابقة.

– مدير تنظيف مشروع: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” https://sraco.taleo.net/careersection/ex/joblist.ftl“.


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