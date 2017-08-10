هيئة المساحة الجيولوجية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت هيئة المساحة الجيولوجية بمحافظة جدة، عدد من الوظائف الفنية الشاغرة لديها، والمطلوب شغلها عن طريق التعاقد، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- فني ميكانيكي طائرات هيليكوبتر: لديه رخصة طيران سارية المفعول صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA- A&P) تخصص هياكل ومحركات، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو دبلوم صيانة طائرات ودورة هندسية، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات على الطائرات المروحية العامودية يفضل من نوع (Bell 206B- Bell 429).

2- فني إلكترونيات طائرات هيليكوبتر: أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو دبلوم الكترونيات طائرات، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في صيانة إلكترونيات الطائرات.

3- فني محرر علمي: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس في الجيولوجيا بالإضافة لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في نفس المجال، أن يكون لدى المتقدم القدرة والإلمام ببرامج الأوفيس، وأن تكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عشر سنوات كمحرر جيولوجي.

وأبرزت الهيئة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقًا طبيًّا للعمل بموجب شهادة طبية صادرة من الجهة المختصة التي تحددها الهيئة.

– أن يجتاز بنجاح ما قد يتقرر من امتحانات ومقابلات شخصية.

– أن يكون ملمًّا باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي.

وأوضحت الهيئة، أن على الراغبين في التقدم على الوظائف المُعلنة تقديم طلباتهم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: ” http://www.sgs.org.sa/Arabic/Pages/default.aspx“.

خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان، مع ضرورة تعبئة نموذج طلب التوظيف المرفق في الموقع، ويتم تقديم الأصول للمطابقة عند التعيين، وعلى المتقدمين الذين سبق لهم وأن تقدموا للهيئة معاودة التقديم من جديد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط ” https://www.sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx“.